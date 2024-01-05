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Tosyalı Holding İspanyol boru üreticisinin alımıyla kapasitesini artırdı

Cuma, 05 Ocak 2024 09:48:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik üreticisi Tosyalı Holding İspanya merkezli çelik boru üreticisi Baika Steel Tubular System’i (STS) satın aldığını açıkladı. Şirket Avrupa’daki konumunu güçlendirdiği söz konusu alımla küresel boru üretim kapasitesini yılda 3 milyon mt’un üzerine çıkararak üretimde artan hidrojen kullanımıyla Avrupa’da hidrojen dağıtımına yönelik yükselecek spiral boru talebini karşılamayı hedefliyor.

Tosyalı yıllık 150.000 mt spiral boru üretim kapasitesine sahip STS’ye yapacağı yeni yatırımlarla kapasiteyi yıllık 240.000 mt’a yükseltmeyi planlıyor. Buna ek olarak söz konusu yatırımlar şirketin AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimini de güçlendirecek.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Devralım Yatırım Tosyalı 

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