Tosyalı Holding karbon emisyonunu azaltmak için yeni yatırımlar yapıyor

Pazartesi, 27 Haziran 2022 16:30:55 (GMT+3) | İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Almanya’da düzenlenen Tube&Wire Fuarı’nda şirketin karbon emisyonunu azaltma odaklı yeni yatırımları hakkında konuştu.

Buna göre şirket Cezayir’de yeni bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve yıllık 4 milyon mt kapasiteli yassı çelik üretim tesisi yatırımına başladı. Şu anda enerji için doğal gaz kullanan ve düşük karbon emisyonuna sahip Cezayir tesisi yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi yatırımıyla tamamen hidrojenle çalışabilecek. Ayrıca Tosyalı’nın İskenderun’da yatırımı devam eden tesisi Türkiye’de ilk defa Quantum Furnace teknolojisini kullanarak elektrik tüketimini azaltacak ve normal ark ocaklarına göre %20 daha az enerji kullanacak, böylece fosil yakıttan kaynaklanan karbon emisyonu azalacak.

Fuat Tosyalı şirketin ürün geliştirmeye verdiği önem, ürün kalitesindeki istikrar, yatırıma odaklanması ve ihracat ile sürdürülebilir büyümesini sağladığını ifade etti. Şirket Japonya, Fas, İtalya ve Senegal gibi birçok ülkenin uluslararası projeleri için çelik tedarik ediyor.