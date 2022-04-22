Tosyalı İskenderun’da yeni filmaşin tesisi inşa edecek

Cuma, 22 Nisan 2022 10:00:45 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi’nin İskenderun’da gerçekleştirmeyi planladığı filmaşin haddehane tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve uygun bulunduğu, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1 milyar TL olan proje yıllık maksimum 937,500 mt kapasiteli tav fırını ve yıllık 900,000 mt kapasiteli filmaşin haddeleme hattı içerecek.

Buna ek olarak şirketin yeni 3.5 milyon mt kapasiteli entegre yassı mamul tesisinin bu yılın sonunda devreye alınması planlanıyor.