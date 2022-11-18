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Tosyalı-Toyo soğuk haddeleme tesisinin kapasitesini artıracak

Cuma, 18 Kasım 2022 11:12:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, çelik üreticisi Tosyalı Holding ve Japonya merkezli çelik üreticisi Toyo Kohan’ın bağlı kuruluşu olan Türk çelik üreticisi Tosyalı-Toyo’nun Osmaniye’de gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddeleme tesisi kapasite artışı projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Yatırım maliyeti 3,37 milyar TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık toplam üretim kapasitesi 1,5 milyon mt’dan 2,1 milyon mt’a yükselecek.

Tosyalı-Toyo kapasite artışıyla iç ve dış tedarikçilerden alınan sıcak bobinleri işleyerek ürettiği asitlenmiş sac, teneke soğuk sac, galvanizli sac ve boyalı sacı satışa sunacak.


Etiketler: Soğuk Sac Teneke Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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