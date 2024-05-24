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Tosyalı küresel varlığını artırmak için 1,5-2 milyar $ yatırım planlıyor

Cuma, 24 Mayıs 2024 10:30:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yayımlanan bir habere göre Türkiye merkezli Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin küresel varlığını genişletmek için yıllık 1,5-2 milyar $ yatırım yapmayı ve sıvı çelik üretim kapasitesini beş yıl içinde 14 milyon mt’dan 20 milyon mt’a çıkarmayı planladığını belirtti. Şirket, söz konusu genişleme için Afrika ve Suudi Arabistan’a odaklanırken, Avrupa ve ABD’de potansiyel devralım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirecek.

Tosyalı Holding’in Suudi Arabistan’da yıllık 4 milyon mt üretim kapasiteli entegre çelik tesisine yaklaşık 5 milyar $ yatırım yapmayı hedeflediğini kaydeden Fuat Tosyalı, şirketin ayrıca Senegal’de bir çelik tesisi ve haddehane için 200 milyon $ yatırım yapacağını belirtti. Bununla birlikte, yeşil çelik üretimine öncelik veren Tosyalı’nın yakın zamanda Avrupa ve ABD’de hidrojen anlaşmaları imzalayabileceği ifade edildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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