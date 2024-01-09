Tosyalı Holding temiz enerji yatırımlarını sürdürecek

Salı, 09 Ocak 2024 13:46:23 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı şirketin temiz enerji üretiminde 2,5 GW’ın üzerine çıkma hedefiyle güneş ve hidrojen yatırımlarını önümüzdeki dönemde büyütmeyi planladığını belirtti.

Şirketin mevcut tesislerindeki GES kurulu gücünü bu yıl 235 MW’a çıkaracağı bildirildi. Söz konusu artışla yaklaşık 171 milyon kg karbon emisyonunun önüne geçilecek. Buna ek olarak Tosyalı güneş santrallerinden elde ettiği enerjiyi hidrojen üretiminde kullanılabilir hale getirecek teknolojilere ilk aşamada yaklaşık 300 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca şirket yıllık 500 MW hedefiyle jeotermal enerji odaklı yatırımlara başlıyor.