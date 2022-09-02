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Tosyalı-Toyo teneke üretim kapasitesini iki katına çıkaracak

Cuma, 02 Eylül 2022 09:50:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye merkezli çelik üreticisi Tosyalı Holding ve Japonya merkezli çelik üreticisi Toyo Kohan’ın bağlı kuruluşu olan Türk çelik üreticisi Tosyalı-Toyo teneke üretim kapasitesini mevcut 325.000 mt’dan 650.000 mt’a çıkarmak için yaklaşık 200 milyon $’lık yatırıma başladı.

Kapasite artışı projesinin 2023 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

Tosyalı-Toyo bu yatırım kapsamında kalaysız teneke üretimi de dahil olmak üzere bir dizi yatırım yapacak. Söz konusu kapasite artışıyla şirket yerel müşterilerin halihazırda ithal ettiği ürünlerin büyük bir kısmını karşılayarak ülkenin cari açığının azalmasına katkıda bulunacak.

Şirketin yüksek teknolojiyle üretilen ambalaj çeliği kapasitesini artırmaya yönelik bu yatırımı, pandeminin etkileriyle Türkiye’de ve dünyada artan pratik ve hijyenik olan ambalajlı gıdaya yönelik talebi karşılayabilmesini sağlayacak.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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