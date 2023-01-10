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Tosyalı modernizasyon ve kapasite artışı projesi için onay aldı

Salı, 10 Ocak 2023 10:27:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi’nin İskenderun, Hatay’da gerçekleştirmeyi planladığı çelikhane ve sürekli döküm entegre tesisi modernizasyon ve kapasite artışı projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve onaylandığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,5 milyar TL olan proje kapsamında planlanan kapasite artışının ardından tesisin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi 2,65 milyon mt’dan 4,54 milyon mt seviyesine yükselirken, sürekli döküm tesisinin slab üretim kapasitesi yıllık 4 milyon mt, kütük üretim kapasitesi ise yıllık 2,29 milyon mt seviyesinde yer alacak.


Etiketler: Kütük Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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