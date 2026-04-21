ÇİB’de başkanlık görevini Uğur Dalbeler devraldı

Çelik İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Uğur Dalbeler seçildi. Dalbeler, iki dönemdir başkanlık görevini yürüten Adnan Aslan’dan görevi devraldı.

Genel kurulda konuşan Adnan Aslan, görev süresi boyunca sektörle birlikte önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, iki dönemdir sürdürdüğü başkanlık görevini tamamladığını ifade etti. Küresel ölçekte zorlu bir dönemden geçilmesine rağmen Türkiye çelik sektörünün üretim gücü, esnek yapısı ve yüksek adaptasyon kabiliyeti sayesinde güçlü duruşunu koruduğunu vurguladı.

Türkiye çelik sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çeken Aslan, sektörün güçlü altyapısı, geniş ürün gamı ve uluslararası pazarlardaki deneyimiyle ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olmayı sürdüreceğini belirtti.

Yeni dönemin öncelikleri: yeşil dönüşüm ve katma değer

Yeni başkan Uğur Dalbeler ise yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek görevi devralmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Yeni dönemde küresel rekabetin arttığı bir süreçte Türkiye çelik sektörünün konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Öncelikli alanları katma değerli üretim, yeni pazarlara erişim ve sürdürülebilirlik olarak sıraladı. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve verimlilik odaklı yatırımların sektörün rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar haline geldiğini ifade eden Dalbeler, bu alanlara yönelik çalışmaların hızlandırılacağını dile getirdi.

İhracatta büyüme hedefi sürüyor

Türkiye çelik sektörünün üretim kabiliyeti, kalite gücü ve lojistik avantajlarının küresel pazarlarda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti ve bu avantajların daha etkin kullanılmasıyla ihracatın güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Son olarak Dalbeler, Türkiye’yi çelik sektöründe daha üst liglere taşımaya yönelik çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.