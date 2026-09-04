Avrasya Ekonomik Komisyonu teneke levha ithalatına üç yıl süreyle %25,2 koruma vergisi uygulanmasını önerdi

Avrasya Ekonomik Komisyonunun (EEC) İç Pazar Koruma Departmanı, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (EAEU) yapılan teneke levha ithalatına üç yıl süreyle %25,2 koruma vergisi uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

EEC, EAEU'nun teneke levha ithalatında artış yaşandığı, öngörülemeyen gelişmelerin bu artışa katkıda bulunduğu ve artan ithalatın EAEU sektöründe ciddi zarara yol açtığı sonucuna vardı. Soruşturma, Rusya merkezli Metalloprokatnaya Kompaniya'nın yaptığı ve Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) tarafından desteklenen başvurunun ardından 4 Mart 2026 tarihinde başlatılmıştı.

İthalattaki artışın ve ciddi zararın belirlenmesinde 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemi esas alınırken, EAEU sektöründeki trendler 2023-2025 dönemi için değerlendirildi.

Koruma vergisi her yıl düşürülecek

EEC'ye göre %25,2 oranındaki vergi, EAEU'da üretilen teneke levha için hesaplanan fiyat ile ithal teneke levha fiyatı arasındaki farkı ortadan kaldırmak için gerekli seviye olarak hesaplandı.

Komisyon, önlemin üç yıl süreyle uygulanmasını önerdi. Önerilen sürenin bir yılı aşması nedeniyle vergi, uygulamanın her yılının ardından bir yüzde puan azaltılarak kademeli olarak serbestleştirilecek. Buna göre vergi başlangıçta %25,2 olacak ve daha sonra yıllık olarak düşürülecek.

EEC, üç yıllık sürenin yerel sektörün uğradığı ciddi zararın ortadan kaldırılması ve sektörün değişen rekabet koşullarına uyum sağlamasının kolaylaştırılması için yeterli olacağını belirtti.

EEC teneke levha ithalatında keskin artış tespit etti

Komisyon, teneke levha ithalatının hem mutlak olarak hem de EAEU üretimine kıyasla ani, keskin, yakın dönemde ve önemli ölçüde arttığını tespit etti. İthalatın EAEU teneke levha üretimine oranı 2024 yılındaki %22-37 seviyesinden 2025 yılında %28-40 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ithalatın görünür tüketime oranı %18-30'dan %20-35'e çıktı.

Artış özellikle 2025 yılının ikinci yarısında hızlandı. Dördüncü çeyrekte ithalatın EAEU üretimine oranı %48-60 seviyesine ulaşarak hem önceki yılın aynı dönemindeki oranı hem de soruşturma döneminde kaydedilen en yüksek yıllık seviyeyi aştı.

EEC ayrıca EAEU'da teneke levha üretiminin soruşturma dönemi boyunca gerilediğini tespit etti. 2023 yılı 100 olarak endekslendiğinde üretim endeksi 2024 yılında 84-99'a, 2025 yılında ise 73-88'e geriledi.

Çin EAEU'nun teneke levha ithalatının neredeyse tamamını oluşturuyor

İncelenen dönemde Çin açık ara en büyük ithal teneke levha tedarikçisi oldu. Çin'in EAEU'nun toplam teneke levha ithalatındaki payı 2023-2025 döneminde %88-100 ile %93-100 aralığında yer alırken, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde %95-100 seviyesine ulaştı. Türkiye ithalatta yalnızca sınırlı bir paya sahip olurken, AB'den yapılan tedarik söz konusu dönemde neredeyse tamamen ortadan kalktı.

EEC, ithalattaki hızlı artışın Çin'den yapılan tedarikin giderek daha yoğun hale gelmesiyle aynı döneme denk geldiğini belirtti.