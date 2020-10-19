Tosyali Algerie Kanada’ya yüksek tonajlı inşaat demiri sevkiyatı yapacak

Pazartesi, 19 Ekim 2020 17:49:55 (GMT+3) | İstanbul

Tosyali Algerie ihracat pazarındaki konumunu giderek kuvvetlendirmeye devam ediyor ve belirli bölgelerin düzenli tedarikçisi oluyor. Yakın zaman önce, Tosyali’nin kendisinden daha önce birkaç alım yapmış olan Kanada pazarına yüksek tonajlı bir uzun mamul kargosu göndereceği açıklandı. Resmi açıklamaya göre bu son sevkiyat, 18.000 mt inşaat demiri ve 400 mt filmaşinden oluşacak. Buna ek olarak üretici, yakında Romanya’ya 3.000 mt ürün gönderecek.

Yerel medya kaynaklarına göre, bu yıl Tosyali Algerie İngiltere’ye, Kanada’ya ve ABD’ye 49.000 mt’un üzerinde uzun mamul ve Angola’ya da 3.000 mt boru sevkiyatı yaptı.