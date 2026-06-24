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Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Haziran ortasında %0,4 geriledi

Çarşamba, 24 Haziran 2026 10:02:41 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Haziran ortasında (11-20 Haziran) Çin'de 20 mm HRB400E kalite inşaat demirinin ortalama fiyatı, Haziran başına (1-10 Haziran) kıyasla 14,5 RMB/mt (2,1$/mt) veya %0,4 düşüşle 3.265,7 RMB/mt (479$/mt) seviyesine geriledi.

Aynı dönemde filmaşin, orta kalın levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatlarının ortalaması sırasıyla %0,3, %0,3, %0,5 ve %0,9 düşüş gösterdi.

Öte yandan dikişsiz boru fiyatlarının ortalaması Haziran başına kıyasla değişmedi.

1$ = 6,8195 RMB


Etiketler: Filmaşin Boru İnşaat Demiri Profil Sıcak Rulo Sac Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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