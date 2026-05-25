NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Mayıs ortasında %0,1 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre bu yıl Mayıs ayı ortasında (11-20 Mayıs) Çin’de 20 mm HRB 400E inşaat demirinin ortalama fiyatı, Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla 2,5 RMB/mt (0,36$/mt) veya %0,1 düşüşle 3.317,4 RMB/mt (485$/mt) seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde sıcak rulo sac fiyatları ortalama %0,3 düşüş gösterirken, filmaşin, orta kalınlıkta levha ve profil fiyatları sırasıyla %0,2, %0,6 ve %0,7 artış kaydetti. Dikişsiz boru fiyatları ise Mayıs ayının ilk dönemine kıyasla yatay seyretti.