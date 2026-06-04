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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Mayıs ayının sonunda %1,6 düştü

Perşembe, 04 Haziran 2026 09:59:46 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Mayıs ayının sonunda (21-31 Mayıs), Çin’de 20 mm HRB400E inşaat demirinin ortalama fiyatı Mayıs ayının ortasına 11-20 Mayıs) kıyasla 51,7 RMB/mt (7,6$/mt) veya %1,6 düşüşle 3.265,7 RMB/mt (479$/mt) seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde filmaşin, orta kalınlıkta çelik levha, sıcak rulo sac ve profil fiyatları Mayıs ayının ortasına kıyasla sırasıyla %1,1, %0,8, %1,3 ve %1,0 düşüş gösterdi. Dikişsiz boru fiyatları ise aynı dönemde değişim göstermedi.


Etiketler: Filmaşin Profil İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Boru Levha Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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