NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Mayıs ayının sonunda %1,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Mayıs ayının sonunda (21-31 Mayıs), Çin’de 20 mm HRB400E inşaat demirinin ortalama fiyatı Mayıs ayının ortasına 11-20 Mayıs) kıyasla 51,7 RMB/mt (7,6$/mt) veya %1,6 düşüşle 3.265,7 RMB/mt (479$/mt) seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde filmaşin, orta kalınlıkta çelik levha, sıcak rulo sac ve profil fiyatları Mayıs ayının ortasına kıyasla sırasıyla %1,1, %0,8, %1,3 ve %1,0 düşüş gösterdi. Dikişsiz boru fiyatları ise aynı dönemde değişim göstermedi.