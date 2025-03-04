Tosyalı Algerie İtalya’ya levha ihraç etti

Tosyalı Holding’in Cezayir merkezli bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie, ihracat satışlarıyla küresel pazardaki varlığını genişletiyor. Basında çıkan haberlere göre şirket, İtalya’ya 16 milyon $ değerinde 30.000 mt çelik levha ihraç etti.

Oran’ın Bethioua kentinde bulunan yassı mamul tesisinde üretilen levhaları Arzew limanında yükleme işlemi 1 Mart Cumartesi günü tamamlandı. İtalya’ya yapılan bu sevkiyat, İspanya ve Türkiye’ye yapılan toplam 54.000 mt’un ardından bu yıl gerçekleştirilen üçüncü sevkiyat oldu. Şirket ilk çeyreğin sonuna kadar 200 milyon $ değerinde çelik levha ihraç etmeyi planlıyor.

Şirket ayrıca Tunus ve Güney Afrika ile ihracat sözleşmeleri imzaladı ve diğer Avrupa ülkeleri, ABD ve Latin Amerika’ya açılmayı hedefliyor.