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Tosyalı Algerie 2022’de 1,4 milyon mt’luk ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor

Perşembe, 30 Haziran 2022 11:28:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Tosyalı Holding’in Cezayir’de bulunan bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie 2021 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 900 milyon $’lık ihracatla Uluslararası Cezayir Ticaret Merkezi’nden “yılın ihracatçısı” ödülünü aldı.

Şirketin bu yıl yaklaşık 1,2 milyon mt çelik ihraç ettiğini ifade eden Tosyalı Algerie Genel Müdürü İbrahim Elçiboğa, 2022 yılında 1,4 milyon mt çelik ihracatı gerçekleştirmeyi ve 1,2 milyar $ kazanç sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Öte yandan şirketin yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip levha tesisini 2024 yılının Mayıs ayında devreye almayı planladığı belirtiliyor. Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tosyal Algerie 2024 yılının yazında Bethioua tesisinde devreye alınması planlanan yıllık 3,4 milyon mt kapasiteli slab döküm ünitesini yeni bir sıcak şerit tesisiyle kullanarak Cezayir pazarında büyümeyi hedefliyor.

Şirket devam eden yatırımlar tamamlandığında 8,5 milyon mt yassı ve uzun mamul kapasitesine sahip olacak.


Etiketler: Levha Slab Yassı Ürünler Uzun Ürünler Yarı Mamul Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Tosyalı Algeria 

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