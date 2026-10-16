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SMS Group, Xuanli Steel'e 2 milyon mt kapasiteli kalın levha tesisine ekipman tedarik edecek

Cuma, 16 Ekim 2026 11:44:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli çelik üreticisi Anhui Xuanli Steel'in Anhui eyaletindeki yeni kalın levha tesisi için kendisine beş metrelik bir bitirme tezgahı, kenar kesme makası ve boyuna kesme makası siparişi verdiğini açıkladı. 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanan tesis, yıllık 2 milyon mt kapasitesiyle Xuanli'nin ürün yelpazesini genişletmesini ve kalın levha pazarındaki rekabet gücünü artırmasını destekleyecek.

SMS'in bugüne kadar inşa ettiği levha haddehaneleri arasındaki en yüksek haddeleme kuvvetini sağlayacak dört merdaneli bitirme tezgahında levha profili ve yassılığının kontrolü için hidrolik merdane aralığı kontrol sistemi ve CVC plus teknolojisi kullanılacak. Tesiste 1.300–4.900 mm genişliğinde ve 5–300 mm kalınlığında levhalar üretilecek. Kesme makasları ise çift genişlikte haddelenen levhaların daha dar ürünlere ayrılmasını sağlayarak verimliliği artıracak.

SMS ayrıca haddeleme programlarını, levha geometrisini ve fırından çıkarma zamanlamasını optimize etmek üzere X-Pact Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemlerinin yanı sıra slabların tamamen otomatik olarak döndürülmesini sağlayan kamera tabanlı teknoloji tedarik edecek.

Etiketler: Levha Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 8 mm
Genişlik 2.000 mm
Boy 6.000 mm
  S 355 J2 + N
Tedarikçi SEÇKİN METAL NAK. SAN VE TİC A.Ş.
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Stor Levha

Kalınlık 0,25 - 50 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 3.000 mm
 
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Baskılı Saclar

Kalınlık 1 - 2 mm
 
Tedarikçi ANK METAL
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