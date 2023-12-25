﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tosyalı Algerie genişletme projesini 2025 yılına kadar tamamlayacak, ilk üretim 2024’te gerçekleşecek

Pazartesi, 25 Aralık 2023 12:06:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algerie’nin yetkilileri Mohammad R. Siddiqui ve Saiyad Sajid’in ABD merkezli Midrex'in son çeyreklik sayısında yayımlanan yazısına göre, şirketin kapasite genişletme projesinin 2022 yılında başlayan dördüncü aşaması 2025 yılına kadar tamamlanacak. Projenin son aşamasındaki ilk üretimin 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Şirket Bethioua’da bulunan kompleksine yeni bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi, elektrik ark ocağı, sıcak şerit tesisi, soğuk şerit tesisi ve galvanizleme tesisini ekleyecek. Sırasıyla yıllık 2,5 milyon mt, 2,4 milyon mt ve 2 milyon mt kapasiteye sahip yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi, elektrik ark ocağı ve sıcak şerit tesisi 2024 yılında devreye alınırken, yıllık 800.000 mt kapasiteli soğuk haddeleme tesisi ve yıllık 400.000 mt kapasiteli galvanizleme tesisi 2025 yılında faaliyete geçecek. Teknik ekipman kurulumları devam ediyor.

Gelecekte hidrojenle faaliyet gösterebilecek yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi sıcak ve soğuk doğrudan indirgenmiş demir üretecek. Sıcak doğrudan indirgenmiş demir yeni elektrik ark ocaklı çelikhanede hammadde olarak kullanılarak ocağın verimliliği artırılacak ve enerji tasarrufu sağlanacak.


Etiketler: Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Tosyalı Algeria 

Benzer Haber ve Analizler

Tosyalı Algerie Cezayir’deki doğal gaz borusu ihalesini kazandı

16 Ağu | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie demir cevheri zenginleştirme tesisi kuracak

20 Nis | Çelik Haberler

Kuzey Afrika çıkışlı uzun mamul fiyatları olumlu görünüme bağlı artış gösterdi

01 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Tosyalı Algerie, Oran yassı çelik tesisini 2024 yılından itibaren devreye alacak

03 Oca | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie 2022’de 1,4 milyon mt’luk ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor

30 Haz | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie uzun çelik fiyatlarını düşürdü

04 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir’de hızlanan iç talep uzun çelik fiyatlarını yukarı çekti

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Tosyalı Algerie, uzun çelik fiyatlarını yeniden güncelledi

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Tosyalı Algerie ihracatı artırmak için Mostaganem limanıyla mutabakat anlaşması imzaladı

27 Kas | Çelik Haberler

Tosyalı Algerie Cezayir’deki doğal gaz borusu ihalesini kazandı

16 Ağu | Çelik Haberler