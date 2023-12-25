Tosyalı Algerie genişletme projesini 2025 yılına kadar tamamlayacak, ilk üretim 2024’te gerçekleşecek

Pazartesi, 25 Aralık 2023 12:06:08 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algerie’nin yetkilileri Mohammad R. Siddiqui ve Saiyad Sajid’in ABD merkezli Midrex'in son çeyreklik sayısında yayımlanan yazısına göre, şirketin kapasite genişletme projesinin 2022 yılında başlayan dördüncü aşaması 2025 yılına kadar tamamlanacak. Projenin son aşamasındaki ilk üretimin 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Şirket Bethioua’da bulunan kompleksine yeni bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi, elektrik ark ocağı, sıcak şerit tesisi, soğuk şerit tesisi ve galvanizleme tesisini ekleyecek. Sırasıyla yıllık 2,5 milyon mt, 2,4 milyon mt ve 2 milyon mt kapasiteye sahip yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi, elektrik ark ocağı ve sıcak şerit tesisi 2024 yılında devreye alınırken, yıllık 800.000 mt kapasiteli soğuk haddeleme tesisi ve yıllık 400.000 mt kapasiteli galvanizleme tesisi 2025 yılında faaliyete geçecek. Teknik ekipman kurulumları devam ediyor.

Gelecekte hidrojenle faaliyet gösterebilecek yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi sıcak ve soğuk doğrudan indirgenmiş demir üretecek. Sıcak doğrudan indirgenmiş demir yeni elektrik ark ocaklı çelikhanede hammadde olarak kullanılarak ocağın verimliliği artırılacak ve enerji tasarrufu sağlanacak.