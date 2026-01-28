Tosyali Algerie doğrudan indirgenmiş demir üretiminde dünya rekoru kırdı

Tosyalı Holding’in Cezayir’de bulunan bağlı kuruluşu Tosyali Algerie’nin tek bir doğrudan indirgeme modülünde yıllık doğrudan indirgenmiş demir üretiminde yeni bir dünya rekoru kırdığını açıkladı. Buna göre 2025 yılında Tosyali Algerie’nin 2 No’lu doğrudan indirgeme modülü 2,43 milyon mt üretim gerçekleştirerek ilk faaliyet yılında küresel ölçekte yeni bir referans seviyesi oluşturdu.

Bu başarıya ek olarak Tosyali Algerie’nin 1 No’lu doğrudan indirgenmiş demir modülü de 2025’te dünya genelinde üçüncü sırada yer alarak Tosyalı’nın doğrudan indirgeniş demir üretimindeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

Tosyalı’nın Cezayir’deki tesisleri, 2020 yılından bu yana her yıl küresel doğrudan indirgenmiş demir üretim rekorunu kırarak operasyonel verimlilik ve tesis güvenilirliğinde sürdürülebilir iyileşmeleri yansıtıyor.

Rekor kıran ikinci modül, doğrudan indirgeme teknolojisi geliştiricisi Midrex Technologies tarafından tedarik edildi ve hem sıcak doğrudan indirgenmiş demir hem de soğuk doğrudan indirgenmiş demir üretebilme kabiliyeti sayesinde yüksek operasyonel esneklik sunuyor.

Elektrik ark ocağı entegrasyonu verimliliği artırıyor, emisyonları düşürüyor

Şirketin ikinci doğrudan indirgenmiş demir modülü, yeni bir elektrik ark ocağı ile sıcak taşıma konveyörü üzerinden entegre edildi. Bu da sıcak doğrudan indirgenmiş demir çelikhanesine kesintisiz olarak girdi gönderilmesini mümkün kılarken, üretkenlik artışı, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı sağlanıyor.

Cezayir’in çelik sektöründeki konumu güçleniyor

Yeni üretim rekoru, Cezayir’in küresel çelik sektöründeki konumunu güçlendirerek ülkenin net ithalatçı konumundan önemli bir üretici ve ihracatçıya dönüşümünü destekliyor. Artan doğrudan indirgenmiş demir üretimi yerel arzı güçlendirirken, uluslararası pazarlara ihracatın da önünü açıyor.

Tosyalı, doğrudan indirgenmiş demir üretimine yönelik devam eden yatırımlarının, çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik küresel hedeflerle uyumlu şekilde düşük karbonlu ve yüksek kaliteli çelik üretimine uzun vadeli bağlılığını yansıttığını vurguladı.