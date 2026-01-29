 |  Giriş 
Cezayir Gara Djebilet madeninden ilk demir cevheri sevkiyatını Tosyalı Algerie’ye yaptı

Perşembe, 29 Ocak 2026 10:48:50 (GMT+3)

Yerel basında çıkan haberlere göre Cezayir, Tindouf vilayetindeki Gara Djebilet madeninden çıkarılan ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirerek uzun süredir planlanan maden ihracat stratejisinde kritik bir eşiği geride bıraktı.

Cezayir devletine ait Feraal’in madeninden çıkarılan yaklaşık 1.450 mt demir cevheri, maden sahasından taşınarak Béchar’daki sanayi ve işleme merkezlerine yönlendirildi. Burada gerçekleştirilecek ilk işlemlerin ardından cevher, Tosyali Algerie’nin Oran’daki Bethioua’da bulunan entegre tesislerine sevk edilecek.

Sevkiyat, maden sahasını kuzeydeki sanayi merkezleri ve ihracat güzergâhlarına bağlamak üzere inşa edilen yaklaşık 950 km uzunluğundaki Béchar-Tindouf-Gara Djebilet demir yolu hattı üzerinden gerçekleştiriliyor. Ağır yük taşımacılığına uygun olarak tasarlanan hat, test ve işletme seferlerine başladı ve maden lojistiği açısından stratejik bir omurga niteliği taşıyor.

Sanayi açısından önemi ve ihracat potansiyeli

Gara Djebilet sahası, milyarlarca ton seviyesinde tahmin edilen rezervleriyle dünyanın en büyük demir cevheri yataklarından biri olarak kabul ediliyor ve Cezayir’in ekonomisini hidrokarbon dışı alanlarda çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Maden ve demir yolu hattı tam kapasiteyle devreye alındığında cevherin yerel işleme tesislerine düzenli akışını sağlaması, yerel çelik üretim kapasitesini güçlendirmesi ve Akdeniz limanları üzerinden ihracat olanaklarını artırması bekleniyor.

Yetkililer, ilk sevkiyatın yalnızca madencilik altyapısının fiilen devreye alındığını göstermekle kalmadığını, aynı zamanda Cezayir’in sanayide katma değer yaratma ve ekonomik egemenlik hedeflerini de yansıttığını vurguluyor.

On yıllar önce keşfedilen Gara Djebilet sahasından ilk demir cevherinin taşınması, Cezayir madencilik sektörü için bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, ülkenin önemli bir demir cevheri ve çelik ürünleri üreticisi ve ihracatçısı olma yolunda attığı somut bir adım olarak görülüyor.


