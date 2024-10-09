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Tosyalı Algerie 4 milyon mt kapasiteli yeni hattında sıcak rulo sac üretimine başladı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 16:20:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Cezayir’in en büyük çelik üreticisi Tosyalı Algerie, yıllık 4 milyon mt kapasiteli sıcak haddeleme hattında sıcak rulo sac üretimine başladığını duyurdu. Üretici, açıkladığı bilgilere göre en az 1 mm kalınlığında ve en fazla 1600 mm genişliğinde sıcak rulo sac üretebilecek.

Tedarikçinin önümüzdeki dönem içinde sac kalitesine yoğunlaşması ve bazı deneme tonajlarını satması bekleniyor. Ticari satışlar ise birkaç ay içinde başlayacak. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Üreticinin Şubat sevkiyatlı satışlara yetişebileceğini düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Tosyalı Algerie, Cezayir iç piyasasında yerel arz yeterli olmadığı için buradaki konumunu güçlendirmeye çalışacak. Şirketin, AB’nin Cezayir için kota ya da başka bir ticari önlem uygulamaması nedeniyle dış piyasa satışlarında Avrupalı müşterilere yoğunlaşması bekleniyor. Bununla birlikte piyasa coğrafi olarak elverişli bir konumda olduğundan Tosyalı teslim süresi konusunda Asyalı tedarikçilerle rekabet edebilecek. Türkiye merkezli üreticilerden biri, “Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac tonajları, çoğunlukla Türkiye’ye baskı uygulayacak. Yani AB’nin önlem uygulamadığı bir rakip ile daha karşı karşıyayız,” dedi.

Tosyalı Algerie, ham çelik kullanarak doğrudan indirgenmiş demir ile 200-250 mm kalınlığında ve 700-1650 mm genişliğinde yarı mamul üretebilen slab döküm ünitesini devreye almıştı. Kaynaklara göre geçtiğimiz aylarda üretici Türkiye merkezli Tosyalı Holding’e birkaç slab tedariki gerçekleştirdi.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Tosyalı Algeria 

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