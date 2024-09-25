Tosyalı Algerie ikinci doğrudan indirgenmiş demir tesisinde üretime başladı

Mevcut 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir tesisiyle şirket Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerindeki en büyük doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesinin sahibi oldu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket bu yıl Mayıs ayında söz konusu yassı mamul kompleksinde slab üretimine başlarken yatırımın dördüncü fazının 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Yatırımın tüm fazları tamamlandığında Tosyalı Algerie 8,5 milyon mt yassı ve uzun mamul üretim kapasitesine sahip olacak.