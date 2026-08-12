Tosyalı Algerie'nin DRI II tesisi yeni verimlilik rekoru kırdı

ABD merkezli doğrudan indirgeme teknolojisi tedarikçisi Midrex Technologies tarafından yayımlanan açıklamaya göre Tosyalı Algerie'nin DRI II tesisi, 2026'nın Mayıs rekor seviyede 248.601 mt doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretti. Tesis, ay boyunca hiç duruş yaşamazken, saatlik ortalama 334,1 mt verimliliğe ulaşarak Ocak ayında kaydedilen 328,6 mt seviyesindeki bir önceki rekoru geride bıraktı.

Tesisin Ocak-Mayıs dönemindeki saatlik ortalama verimliliği 316,9 mt seviyesine ulaşarak Midrex tesisleri arasında dünya çapında yeni bir rekor oluştururken, 2025 yılında kaydedilen saatlik 312,7 mt ortalamayı ve saatlik 312,5 mt kurulu kapasite sınırlarını aştı.

Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip tesis hem sıcak hem de soğuk DRI üretebiliyor. Sıcak taşıma konveyörü aracılığıyla bir elektrik ark ocağına bağlı olan tesis ilk faaliyet yılı olan 2025'te 2,43 milyon mt üretim gerçekleştirerek tek bir DRI modülüyle yıllık üretimde dünya rekoru kırmıştı.