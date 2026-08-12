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Tosyalı Algerie'nin DRI II tesisi yeni verimlilik rekoru kırdı

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 11:33:53 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli doğrudan indirgeme teknolojisi tedarikçisi Midrex Technologies tarafından yayımlanan açıklamaya göre Tosyalı Algerie'nin DRI II tesisi, 2026'nın Mayıs rekor seviyede 248.601 mt doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretti. Tesis, ay boyunca hiç duruş yaşamazken, saatlik ortalama 334,1 mt verimliliğe ulaşarak Ocak ayında kaydedilen 328,6 mt seviyesindeki bir önceki rekoru geride bıraktı.

Tesisin Ocak-Mayıs dönemindeki saatlik ortalama verimliliği 316,9 mt seviyesine ulaşarak Midrex tesisleri arasında dünya çapında yeni bir rekor oluştururken, 2025 yılında kaydedilen saatlik 312,7 mt ortalamayı ve saatlik 312,5 mt kurulu kapasite sınırlarını aştı.

Yıllık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip tesis hem sıcak hem de soğuk DRI üretebiliyor. Sıcak taşıma konveyörü aracılığıyla bir elektrik ark ocağına bağlı olan tesis ilk faaliyet yılı olan 2025'te 2,43 milyon mt üretim gerçekleştirerek tek bir DRI modülüyle yıllık üretimde dünya rekoru kırmıştı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Hammaddeler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Tosyalı Algeria 

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