Hecate Energy, Tosyalı Algerie ve Sonatrach Cezayir’de yeşil hidrojen üretimi için iş birliği yapıyor

Basında çıkan haberlere göre ABD merkezli Hecate Energy, Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayirli çelik üreticisi Tosyalı Algerie, ve Cezayir merkezli enerji şirketi Sonatrach, Cezayir’de yeşil çelik üretimini desteklemek amacıyla büyük ölçekli bir yeşil hidrojen tesisi geliştirmek için iş birliği yapacak.

Proje, ülkede yeşil hidrojen üretimi imkanlarını araştırmak üzere mutabakat anlaşması imzalayan Tosyalı Algerie ve Sonatrach tarafından 2024 yılında yürütülen fizibilite çalışmalarına dayanacak.

Proje iki aşamada yürütülecek. İlk aşamada projenin fizibilitesini ve kârlılığını değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalar tamamlanırken, ikinci aşamada tesis inşa edilecek. Tesisin maliyeti, konumu ve üretim kapasitesi açıklanmadı. Öte yandan projeye Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yaklaşık 28 milyon € finansman sağlanacak.

Cezayir, 2026 yılına kadar enerji karışımının %27’sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor ve yaklaşık 15 GW temiz enerji üretmeyi planlıyor.