Tosyalı Algerie yeni soğuk haddehanesinde üretime başladı

Türkiye merkezli Tosyalı Holding'in Cezayir'deki iştiraki Tosyalı Algerie, yeni asitleme ve tandem soğuk haddehanesinde ilk asitlenmiş ve yağlanmış sac ile soğuk rulo sac ürünlerini başarıyla ürettiğini açıkladı.

Yeni kompleks, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, enerji ve ileri imalat sektörlerine yüksek katma değerli yassı çelik ürünleri tedarik etmek üzere tasarlanırken, şirketin Cezayir'den küresel piyasalara açılma sürecini de destekleyecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, 2026 yılı ihracat faaliyetlerine Polonya, Litvanya, İtalya ve Tunus'a toplam 22.000 mt sıcak rulo sac sevk ederek başlamış ve söz konusu satışlardan tahmini 13,5 milyon $ gelir elde etmişti. İhracat operasyonunun başlangıcında Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezig, yeni üretim birimlerinin tamamen devreye alınmasının ardından şirketin ilk soğuk rulo sac ihracat operasyonunu destekleyeceğini belirtmişti.