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Tosyalı Algerie yeni soğuk haddehanesinde üretime başladı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 11:49:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye merkezli Tosyalı Holding'in Cezayir'deki iştiraki Tosyalı Algerie, yeni asitleme ve tandem soğuk haddehanesinde ilk asitlenmiş ve yağlanmış sac ile soğuk rulo sac ürünlerini başarıyla ürettiğini açıkladı.

Yeni kompleks, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, enerji ve ileri imalat sektörlerine yüksek katma değerli yassı çelik ürünleri tedarik etmek üzere tasarlanırken, şirketin Cezayir'den küresel piyasalara açılma sürecini de destekleyecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, 2026 yılı ihracat faaliyetlerine Polonya, Litvanya, İtalya ve Tunus'a toplam 22.000 mt sıcak rulo sac sevk ederek başlamış ve söz konusu satışlardan tahmini 13,5 milyon $ gelir elde etmişti. İhracat operasyonunun başlangıcında Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezig, yeni üretim birimlerinin tamamen devreye alınmasının ardından şirketin ilk soğuk rulo sac ihracat operasyonunu destekleyeceğini belirtmişti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Tosyalı Algeria 

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Rulo:   R
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,5 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör

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