Tosyalı Algerie yeni soğuk haddehanesinden ilk ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye merkezli Tosyalı Holding'in Cezayir'deki bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie, Oran'ın Bethioua bölgesindeki yeni soğuk haddeleme kompleksinden ilk ihracat sevkiyatını tamamlayarak kısa süre önce devreye alınan tesisten yurt dışı sevkiyatlarının başladığını açıkladı. Şirket, bu gelişmenin yüksek katma değerli çelik üretim kapasitesini uluslararası piyasalara taşımasını sağlayacağını belirtti.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere ilk ihracat, Tosyalı Algerie'nin bu yıl Temmuz ayının sonunda komplekste üretime başlamasının ardından gerçekleştirildi. Şirket söz konusu dönemde asitleme hattı ve tandem soğuk haddeleme tesisinde ilk asitlenmiş ve yağlanmış sacını üretmişti.

Yeni kompleks yıllık 1,8 milyon mt kapasiteye sahip

Yeni kompleks yıllık 1,8 milyon mt'a kadar çelik üretecek şekilde tasarlanırken, tüm üretim hatlarının Eylül ayı içerisinde tamamen devreye alınması bekleniyor.

Komplekste otomotiv, beyaz eşya, inşaat, enerji ve imalat sektörleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çelik ürünleri üretilecek. Tesiste ayrıca çelik ruloların müşterilerin taleplerine göre hazırlanması ve kesilmesi için bir işleme merkezi de bulunuyor.

Tosyalı Algerie, Cezayir yerel piyasasına tedarike öncelik verirken aynı zamanda ihracatını artırmayı planlıyor. Söz konusu yatırımla Cezayir'in çelik ithalatına bağımlılığının azaltılması ve ülkenin hidrokarbon dışı ihracatının desteklenmesi hedefleniyor.

Tosyalı Algerie, tüm yatırım projelerinin tamamlanmasının ardından toplam yıllık çelik üretim kapasitesinin 9,5 milyon mt'a ulaşmasını bekliyor.