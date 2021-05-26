Tombador Iron Brezilya’daki maden için işletme ruhsatı aldı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 09:48:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Tombador Iron, Brezilya’nın Bahia eyaleti çevre düzenleme kurulu Inema’nın, Tombador projesine yönelik beş yıllık işletme ruhsatı verdiğini açıkladı.

Şirket, işletme ruhsatının 20 Mayıs tarihi itibarıyla verildiğini ve Bahia eyaletinin resmi gazetesinde yayınladığını belirtti. Tombador Iron, Tombador projesi kapsamında “yüksek kalite hematit” üretimine başladı bile.

Şirket yaptığı basın açıklamasında, “Cevher kırma işlemi yapılıyor, toz ve parça cevher ise stoklanıyor. Ürünler yakın zamanda kamyonlar aracılığıyla limana taşınacak ve ilk sevkiyat için stok oluşturulacak. Tombador, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşecek ilk sevkiyatları planlamak için ticari ortağı Trafigura ile birlikte çalışıyor,” sözlerine yer verdi.

Ayrıca, Tombador Iron, Stephen Quantrill’i bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atadı. Quantrill, yönetim kurulu, şirketin CEO’su Gabriela Oliva ve Avustralya ve Brezilya ekipleriyle birlikte çalışarak şirketin “küresel piyasalarda yüksek kalite demir cevheri üretimine ve satışına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlayacak.”