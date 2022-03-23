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Vale 2021 yılında Minas Gerais eyaletine 6 milyar $’dan fazla yatırım yaptı

Çarşamba, 23 Mart 2022 10:14:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin geçtiğimiz yıl Minas Gerais eyaletine 32,8 milyar BRL (6,6 milyar $) yatırım yaptığı öğrenildi.

Minas Gerais, Pará ile birlikte ülkenin demir cevheri üretimi yapılan başlıca eyaletlerinden biri olarak biliniyor. Eyalet aynı zamanda Vale’nin birden fazla madenine, entegre çelik üreticisi Gerdau’ya, yassı mamul üreticisi Usiminas’a ve ArcelorMittal Brazil’e ev sahipliği yapıyor.

Şirketin 2021 yılında yerel tedarikçilerden toplamda 21 milyar BRL’lik (4,2 milyar $) ürün ve malzeme alımı yaptığı belirtildi.

Şehir, eyalet ve federal hükümetlere 4 milyar BRL (813,2 milyon $) değerinde vergi ödemesi yapan Vale’nin Itabira, Minas Centrais ve Mariana madenlerinde geçtiğimiz yıl yaptığı toplam demir cevheri üretimi 69,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Paraopeba ve Vargem Grande madenlerinde de 54,2 milyon mt demir cevheri üretildi.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Brezilya  Güney Amerika  madencilik  yatırım  Vale 

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