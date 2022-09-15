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Anglo American Brezilya’da demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

Perşembe, 15 Eylül 2022 09:57:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Anglo American Brazil, demir cevheri üretim kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 30 milyon mt seviyesine çıkarmak amacıyla yaklaşık 6,6 milyar BRL (1,27 milyon $) yatırım yapacağını belirtti.

Şirketin üretim kapasitesinin bu yıl içerisinde 22-24 milyon mt seviyesine çıkması bekleniyor.

Başkan Wilfred Bruijin, Minas Gerais’te yer alan Conceição do Mato Dentro madeni, Rio de Janeiro’da yer alan Açu limanı ve iki bölgeyi birbirine bağlayan boru hattından oluşan Minas-Rio tesisine bu yıl 1,29 milyar BRL yatırım yapıldığını ifade etti.

Bruijin ayrıca demir cevheri fiyatlarının yaklaşık 100$/mt seviyesinde yer almasına rağmen yüksek tenörlü cevher üretimi yapılmasına bağlı olarak projenin halen kârlı olduğunu da ekledi.

1$ = 5,19 BRL (14 Eylül)


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Yatırım Anglo American 

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