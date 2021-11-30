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Vale Apolo demir cevheri projesinin ruhsatlandırma sürecine yeniden başladı

Salı, 30 Kasım 2021 11:04:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Apolo demir cevheri projesine yönelik ruhsatlandırma sürecine yeniden başladı.

SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta da bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti yasama meclisi, söz konusu projeye ilişkin görüşmeler yapacaktı. Yapılan incelemelerin ve görüşmelerin akabinde, şirketin ruhsatlandırma sürecine yeniden başladığı öğrenildi.

2008 yılında, Mineração Apolo’nun madencilik haklarını devralan Vale, yıllık 24 milyon mt demir cevheri üretmek amacıyla 4 milyar BRL (710,7 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Apolo sahasında, üretimin 2028 yılında başlaması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  Brezilya  Güney Amerika  yatırım  hammaddeler  madencilik  Vale  |  benzer haberler »


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