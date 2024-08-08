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Anglo American Minas-Rio’daki yeni filtreleme tesisiyle atık tahliyesini önleyecek

Perşembe, 08 Ağustos 2024 12:30:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Brezilya’daki Minas-Rio demir cevheri projesinde atık filtreleme tesisi kurmak amacıyla yaklaşık 5 milyar BRL (886,95 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketin Conceição do Mato Dentro madeninde kurulacak filtreleme tesisinin atıkların baraja tahliyesini %85’e varan oranda engelleyerek çevre koruma önlemlerine ve demir cevheri faaliyetlerinin devamlılığına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Bununla birlikte filtreleme tesisinin dışında Anglo American’ın gelecekte atık barajı kullanma gereksinimini ortadan kaldırmak için Minas-Rio’nun atıklarının tamamını filtrelemeyi ve eski atıkların yeniden kullanımını amaçlayan bir teknoloji üzerinde çalıştığı da aktarıldı.

Filtreleme tesisinin 2025 yılının sonuna kadar devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Yatırım Anglo American 

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