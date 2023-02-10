Brezilya’da madencilik faaliyetlerine yönelik yatırımlar artacak

Cuma, 10 Şubat 2023 09:31:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Ulusal Madencilik Enstitüsü (IBRAM) tarafından yapılan açıklamada madencilik sektörüne yapılacak yatırımların 2027 yılına kadar 50 milyar $’a çıkacağı ve bu seviyenin bir önceki tahminlerin 10 milyar $ üzerinde yer aldığı belirtildi.

Demir cevheri madenciliğine 17 milyar $ yatırım yapılacağını söyleyen IBRAM, yatırımların 6,56 milyar $’ın atık barajları ve sürdürülebilirlik projeleri gibi çevre konularına ve 4,45 milyar $’ının ise lojistik projelerine ayrılacağını ifade etti.

Ayrıca nikel, mangan ve çinko madenciliğine de sırasıyla 1,46 milyar $, 225 milyon $ ve 113 milyon $ yatırım yapılacak.