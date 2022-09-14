Bamin demir cevheri üretim kapasitesini artıracak

Çarşamba, 14 Eylül 2022 09:28:25 (GMT+3) | Sao Paulo

Kazakistan merkezli Eurasian Resources Group’un (ERG) sahibi olduğu Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bahia Mineração (Bamin), üretim kapasitesini yıllık 26 milyon mt seviyesine çıkarmak amacıyla 2026 yılına kadar yaklaşık 4 milyar $ yatırım yapmayı planladığını belirtti. Şirket bir önceki açıklamasında üretim kapasitesini yıllık 18 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Kapasite artırım projesinin tamamlanmasının ardından Bahia eyaletinde yer alan madenler için açılacak ihalelere katılmayı düşünen şirket ayrıca aynı eyaletteki madenleri ve Ilheus limanını birbirine bağlayan 780 km uzunluğundaki demir yolu ihalesine katılmayı planladığını da belirtti.

Bamin CEO’su Eduardo Ledsham, 2026 yılından sonra yıllık 40 milyon mt ilave demir cevheri kapasitesi için yeterli talep olacağını söyledi.