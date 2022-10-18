PGML Brezilya’da yeni bir demir cevheri projesi başlatmayı planlıyor

Salı, 18 Ekim 2022 09:35:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Porto Grande Mineração Ltda (PGML), Brezilya’nın Porto Grande şehrinde hayata geçirmeyi düşündüğü yeni bir demir cevheri projesine yönelik hazırladığı planı Amapá eyaleti yönetimine sundu.

Ferro Matapi olarak adlandırılan proje kapsamında yerel madenlerde yıllık 540.000 mt demir cevheri üretilmesi bekleniyor.

PGML Genel Müdürü Paulo Lisboa, proje kapsamında bölgedeki çok sayıda demir cevheri madeninden faydalanılacağını ve söz konusu madenlerde %60’tan yüksek tenörlü demir cevheri bulunduğunu ifade etti.

Başlangıçta 25 milyon $ yatırım yapılacak projenin inşasına başlanabilmesi için çevre ruhsatı alınması ve yerel halkın onay vermesi gerekiyor.