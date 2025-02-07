Brezilya madencilik sektörü 68,4 milyar $ yatırım alacak

Brezilya madencilik enstitüsü IBRAM, ülkenin madencilik sektörünün 2025 ve 2029 yılları arasında tahmini 68,4 milyar $ değerinde yatırım alacağını duyurdu.

Özel ve kamu sektörlerinin açıklamış olduğu projeler göz önünde bulundurulduğunda yatırım hacmi, 2024-2028 yılları arasına ilişkin önceki tahmin olan 64,5 milyar $’dan %6,6 daha fazla.

Yatırımların %28,7 ile büyük çoğunluğunu oluşturan demir cevheri projeleri, Brezilya’nın tüm bölgelerinde 24 projeyi içeriyor.

Demir cevheri için Minas Gerais eyaletine 16,5 milyar $, Para eyaletine 13,49 milyar $, Bahia eyaletine 8,99 milyar $, Ceara eyaletine 5,45 milyar $ ve Amazonas eyaletine 2,6 milyar $ yatırım yapılacak.