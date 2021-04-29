Tombador Iron Brezilya’daki demir cevheri projesi için ruhsat aldı

Perşembe, 29 Nisan 2021 10:13:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Avustralya merkezli demir cevheri şirketi Tombador Iron’ın yaptığı açıklamada, şirketin, Brezilya’nın Bahia eyaletinde yer alan Sento Sé madeni için işletme ruhsatını aldığı belirtildi.

Şirketin CEO’su Gabriel Oliva, “Bu önemli başarıyı elde etmemizle birlikte, şirketimiz, bu çeyrek bitmeden yüksek kalite hematit cevherinin ilk üretimini yapmayı bekliyor,” dedi.

Tombador Iron, üretim tahminlerine yönelik herhangi bir bilgi paylaşmazken, mamullerini sevkiyata hazır hale getirmek için bu yılın başında birden fazla lojistik anlaşması yapmıştı. Şirketin lojistik işlerini yürüten ortaklarından VLI, yedek stok depolama kapasitesi, malzeme yükleme ve gemi yükleme hizmetleri sunacak. SteelOrbis’in daha önceden bildirdiği üzere, VLI’nın başlangıçta 35.000 mt’luk yükleme yapması bekleniyor.