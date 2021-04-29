﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tombador Iron Brezilya’daki demir cevheri projesi için ruhsat aldı

Perşembe, 29 Nisan 2021 10:13:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Avustralya merkezli demir cevheri şirketi Tombador Iron’ın yaptığı açıklamada, şirketin, Brezilya’nın Bahia eyaletinde yer alan Sento Sé madeni için işletme ruhsatını aldığı belirtildi.

Şirketin CEO’su Gabriel Oliva, “Bu önemli başarıyı elde etmemizle birlikte, şirketimiz, bu çeyrek bitmeden yüksek kalite hematit cevherinin ilk üretimini yapmayı bekliyor,” dedi.

Tombador Iron, üretim tahminlerine yönelik herhangi bir bilgi paylaşmazken, mamullerini sevkiyata hazır hale getirmek için bu yılın başında birden fazla lojistik anlaşması yapmıştı. Şirketin lojistik işlerini yürüten ortaklarından VLI, yedek stok depolama kapasitesi, malzeme yükleme ve gemi yükleme hizmetleri sunacak. SteelOrbis’in daha önceden bildirdiği üzere, VLI’nın başlangıçta 35.000 mt’luk yükleme yapması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya  madencilik  hammaddeler  demir cevheri  Güney Amerika  yatırım  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Nis

Vale Guaiba Adası’ndaki tesislerinde demir cevheri faaliyetlerine yeniden başlayacak
21  Nis

Bamin Pedra de Ferro demir cevheri madenindeki atık barajını yenileyecek
13  Nis

Tombador Iron Brezilya’dan demir cevheri ihraç etmek için birden fazla lojistik anlaşması imzaladı
12  Nis

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bamin demir yolu ihalesini kazandı
06  Nis

Brezilya’da dört maden atık barajını kapattı