Třinecké Železárny çelik üretimini karbondan arındırma planlarını erteliyor

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, tarihindeki en büyük karbondan arındırma yatırımının tamamlanma tarihini ertelediğini açıkladı. Söz konusu yatırımın daha önce belirtilen 2028’e kıyasla 2030 yılından önce tamamlanamayacağı düşünülüyor. Bu yatırım, karbon emisyonunda 1990 yılına kıyasla %55 oranında kademeli bir düşüş sağlayacak.

Elektrik ark ocağı ve altyapı inşaatı dahil olmak üzere çelik üretiminde gerçekleştirilecek değişiklikler ertelendi. Şirket, proje tamamlanana kadar yatırımın başarılı şekilde uygulanabilmesi için Çek Cumhuriyeti hükümeti ve Avrupa Birliği ile aktif müzakerelere devam edecek.

Kamu desteğinin olmaması, Yeşil Mutabakat’a dair kurallardaki belirsizlik, çelik piyasasındaki mevcut olumsuz koşullar ve düşük üretim maliyetlerine sahip ülkelerden yapılan ithalatı engellemeye yönelik kuralların belirsizliği, elektrik ark ocağının inşasındaki gecikmenin başlıca nedenleri olarak belirtiliyor.