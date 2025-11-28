Třinecké Železárny dolaylı karbon maliyeti için ödeme alacak

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, hükümetin 2024 yılında sanayi şirketlerinin maruz kaldığı dolaylı karbon maliyetlerini karşılamaya yönelik kararı kesinleştirdiğini açıkladı. Destek almaya hak kazanan 32 şirket arasında ülkedeki tek ham çelik üreticisi olan Třinecké Železárny de yer alıyor.

Enerji yoğun çelik üretimi için büyük destek

Devlet tarafından sağlanan toplam destek, karbon kaçağı riski yüksek sektörlerde faaliyet gösteren üreticilere dağıtılmak üzere 2 milyar CZK’nin (95,86 milyon $) üzerinde yer alıyor.

Yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya olan Třinecké Železárny için bu destek, elektrik fiyatlarına yansıyan emisyon izin maliyetlerini dengeleyecek. Şirketin CEO’su Roman Heide, bu destek olmadan çelik sektörünün rekabet gücünün mevcut zorlu dönemde daha da zayıflayacağını vurguladı.

Dolaylı karbon maliyetleri, Avrupa genelinde enerji yoğun sektörler üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Söz konusu destek,

Elektrik ve üretim maliyetlerindeki keskin artışlar,

Daha az kurala tabi üreticiler karşısında rekabet kaybı,

Çelik başta olmak üzere stratejik sektörlerde üretim düşüşleri veya kapanmalar gibi riskleri azaltmaya yardımcı oluyor.

Söz konusu destek, şirketin istihdamı korumasına, üretim istikrarını sürdürmesine ve rekabet gücünü kaybetmeden çevresel modernizasyona devam etmesine imkân sağlayacak.