Třinecké Železárny çatı üstü fotovoltaik sistemiyle enerji bağımsızlığını artıracak

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, karbonsuzlaşma hedefleri doğrultusunda kurduğu yeni çatı üstü fotovoltaik sistemini devreye aldığını duyurdu.

Toplam 98,56 kWp kapasiteli 224 güneş panelinden oluşan sistemin şirketin sosyal tesisler binasının çatısına kurulduğu ifade edildi. Üretilecek enerjinin tamamının Třinecké Železárny’nin haddehanesi tarafından kullanılacağı dile getirildi. Yatırım, yalnızca şirketin karbonsuzlaşma çalışmalarına katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda operasyonel maliyetlerini düşürecek ve enerji bağımsızlığını da artıracak.