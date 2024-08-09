Třinecké Železárny çelik üretimini karbondan arındırmak için ČEZ ESCO ile güçlerini birleştirdi

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, çelik üretim faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak amacıyla yerel enerji tasarruf ve karbonsuzlaşma çözümleri sağlayıcısı ČEZ ESCO ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Yeşil dönüşüm programı kapsamında söz konusu çelik üreticisi, 2030 yılına kadar karbon salımını 1990 yılına kıyasla %55 düşürmeyi ve üretim sürecinde yeşil enerji kullanımını öngören yaklaşık 20 projeye 40 milyar CZK’nin (1,71 milyar $) üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda şirketler, enerji tüketiminin azaltılması, fotovoltaik sistemler ve düşük karbon salımlı enerji santralleri veya elektromobilite üzerinde çalışmalar yürütecek.

ČEZ ESCO CEO’su Kamil Čermák, “ČEZ ESCO olarak, görevimiz hem küçük ölçekli müşterilerimiz hem de büyük şirketlere geçerli çözümler sunmak. Dolayısıyla Třinecké’ye yardım etmek ve sektörün yeşil dönüşümünü desteklemek için hazırız,” dedi.

Bununla birlikte yerel enerji çözümleri sağlayıcısının Třinecké Železárny’ye nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen temiz enerji tedarik ettiği de aktarıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere söz konusu üretici, mevcut yüksek fırın ve oksijen konvertörü bazlı çelik üretiminin yarısının yerini almak üzere 2030 yılına kadar yeni bir elektrik ark ocağının yanı sıra 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan demir cevheri briketleme hattı inşa edecek.

Öte yandan Třinecké Železárny, 34 milyon CZK (1,47 milyon $) yatırımla izabe tesisinde yeni filtreleme sistemi devreye aldığını duyurdu. Bu sayede şirket, yıllık en az 33 mt tozu toplayabilecek.