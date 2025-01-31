Třinecké Železárny karbonsuzlaşma projelerinin ayrıntılarını paylaştı

Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik üreticisi Třinecké Železárny, faaliyetlerini karbondan arındırmak ve AB’nin Yeşil Mutabakatı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla üretim süreçlerine bazı yatırımlar yapacağını duyurdu.

Çelik üretiminin karbondan arındırılması için yeni teknolojilere yaklaşık 1 milyar € yatırım yapılmasının gerektiği ifade edildi. Elektrik ark ocağı inşasının yatırımın en önemli parçası olduğu ve ocağın iki yüksek fırından birinin yerini alacağı dile getirildi. Dolayısıyla şirket, mevcut yıllık üretiminin 1,3 milyon mt’undan fazlasını gerçekleştirecek yeni elektrik ark ocağı kuracak. Bunun sonucunda enerji tüketimi, mevcut 1 TWh’ye kıyasla yaklaşık %30 yükselecek. Öte yandan Třinecké Železárny, altyapı projelerine de yatırım yapacak ve bu projeler kapsamında yeni hurda yönetim sistemi ile trafo merkezini faaliyete alacak. Elektrik ark ocağının inşasının önümüzdeki yıl başlaması ve 2028 yılının Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Bununla birlikte şirket, soğuk demir cevheri briketleme hattı kurarak karbon salımını yıllık 70.000 mt azaltacak. Hattın inşaat maliyetleri yaklaşık 1 milyar CZR (41,24 milyon $) seviyesinde yer alacak ancak yarısından fazlası AB’nin modernizasyon fonu tarafından karşılanacak. Daha önce çelik sektöründe bir benzeri olmayan hattın inşasının bu yılın ilkbahar aylarında başlaması ve 2027 yılında devreye alınması öngörülüyor. Ayrıca doğal gaz bazlı kombine çevrim enerji santrali de inşa edilecek ve böylelikle Třinecké Železárny, kömürden daha çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş yapabilecek. Dolayısıyla atık ısıyı üretimde kullanabilecek.