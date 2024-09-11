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Třinecké Železárny ilk karbondan arındırma projesine soğuk briketleme hattıyla başlıyor

Çarşamba, 11 Eylül 2024 10:48:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Třinecké Železárny, karbondan arındırma programının bir parçası olarak soğuk briketleme hattının inşaatına başladığını açıkladı. Şirketin ilk karbondan arındırma projesi olan hat, karbon emisyonunu azaltacak.

Saatte 80 tona kadar üretim kapasitesine sahip olacak hattın maliyeti yaklaşık 1 milyar CZK (44,05 milyon $) seviyesinde yer alıyor. Maliyetin yarısından fazlası AB'nin Modernizasyon Fonu tarafından karşılanacak. Üretimi yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen ve fosil yakıtın yüksek tüketimi nedeniyle büyük miktarda karbon açığa çıkaran aglomerat üretiminin yerini alacak olan hat, 12 kişilik istihdam yaratacak.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma 

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