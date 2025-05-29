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Thyssenkrupp’un yeni amonyak projesi Almanya’nın enerji yoğun sektörlerini destekleyecek

Perşembe, 29 Mayıs 2025 14:05:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, bağlı kuruluşu thyssenkrupp Uhde’nin, Alman enerji şirketi Uniper ile birlikte büyük ölçekli amonyak ayrıştırıcı projesi hayata geçireceğini duyurdu. Bu kapsamda amonyak, yüksek sıcaklıklarda hidrojen ve azota ayrıştırılacak. Ardından arıtma yoluyla saf hidrojen elde edilecek. Proje, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti tarafından desteklenecek.

Dünyanın deneme amaçlı ilk amonyak ayrıştırıcı tesisi Uniper’in Gelsenkirchen-Scholven tesisinde inşa edilecek ve tesisin amonyak işleme kapasitesi günlük 28 mt seviyesinde yer alacak. Proje, ithal amonyağın endüstriyel ölçekte hidrojene dönüştürülmesini ve elde edilen hidrojenin çelik ve enerji dahil olmak üzere çeşitli sektörlere tedarikini hedefliyor.

Normal şartlarda Almanya, hidrojen ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Bu nedenle söz konusu proje, yalnızca Almanya’nın gelecekteki hidrojen talebini karşılamak açısından değil, aynı zamanda enerji arzını artırmak ve enerji yoğun sektörlerin dönüşümünü desteklemek açısından da büyük önem taşıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ThyssenKrupp 

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