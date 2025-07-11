Thyssenkrupp emisyonlarını azaltmak ve hidrojen kullanmak için yürüyen tabanlı fırınını yeniledi

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel’in bağlı kuruluşu thyssenkrupp Hohenlimburg, 3 No’lu yürüyen tabanlı fırınında yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Modernizasyon projesi sayesinde şirket, gelecekteki çevre düzenlemelerine uyum sağlayacak, güvenlik standartlarını iyileştirecek ve karbonsuz üretime geçiş yapacak.

Proje hedefleri: enerji verimliliği ve emisyon azaltımı

Söz konusu fırın, enerji tasarruflu teknolojiler ve hidrojenle zenginleştirilmiş gaz ile çalışacak ekipmanlarla yenilendi. Böylelikle şirket emisyonlarını önemli ölçüde düşürecek, enerji tüketimini azaltacak ve verimliliğini artıracak.

Aynı zamanda proje, thyssenkrupp Hohenlimburg’un Avrupa’da enerji verimli yassı çelik üretimindeki lider konumunu da güçlendirecek.