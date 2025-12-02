Thyssenkrupp Steel üretimi azaltacak, 11.000 kişiyi işten çıkaracak

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, IG Metall sendikası ve çalışan temsilcileriyle toplu yeniden yapılanma anlaşmasını tamamlayarak şirketin yıllardır sürdürdüğü dönüşüm programında kritik bir eşiği geçtiğini açıkladı.

Anlaşma; karşılıklı çıkarlar konusunda orta yolda buluşulması, sosyal plan ve şirket düzeyindeki çeşitli düzenlemeleri kapsıyor ve yeniden yapılanma sürecinin 30 Eylül 2030’a kadar nasıl yürütüleceğini belirliyor.

Bu anlaşma, thyssenkrupp Steel’in uzun süredir planlanan endüstriyel konseptinin uygulanmasının önündeki son engelleri ortadan kaldırarak yeniden yapılanma adımları ve iş gücü düzenlemeleri için bağlayıcı bir çerçeve oluşturuyor.

Endüstriyel konsept büyük değişimlerin temelini oluşturuyor

Thyssenkrupp Steel’in anlaşmanın temelini oluşturan endüstriyel konsepti:

Pazar koşullarına bağlı olarak sevkiyat kapasitesinin 8,7-9 milyon mt’a indirilmesi,

Yaklaşık 11.000 kişilik istihdamın sona ermesi veya diğer şirketlere yönlendirilmesi,

Duisburg’da inşası devam eden yeni doğrudan indirgenmiş demir tesisi dahil yatırım projelerinden oluşan bir portföy içeriyor.

Yeniden yapılanma programının uygulaması hemen başlayacak. Şirket, verimliliği artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve uzun vadeli rekabetçiliği güçlendirmeyi hedefliyor. İstihdam ve üretimde planlanan düşüşlere rağmen thyssenkrupp Steel, uzun vadeli hedefinin karbonsuz çelik üretimi olduğunu vurguladı.