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Thyssenkrupp'un Duisburg'daki DRI tesisi başlangıçta hidrojen kullanmadan faaliyet gösterebilir

Cuma, 14 Ağustos 2026 12:00:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ın haberine göre Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, Duisburg'da inşa edeceği doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisine yönelik finansman koşullarını değişen ekonomik şartlara uyarlamak ve tesisin başlangıçta hidrojen kullanmadan faaliyet göstermesine imkân sağlamak amacıyla ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

Proje için sağlanan 3 milyar € tutarındaki finansmanın yaklaşık 2/3'sinin Almanya federal hükümeti ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hükümeti tarafından karşılandığı ifade edildi. Finansman başlangıçta doğrudan indirgeme tesisinde hidrojen kullanma koşuluyla verilmiş olsa da thyssenkrupp'un, tesisin faaliyete geçeceği ilk dönemde bu şartı yerine getirmeyi gerçekçi bulmadığı belirtildi.

Almanya ve AB ile finansman değişikliği görüşmeleri sürüyor

Bu doğrultuda şirketin, başlangıçta hidrojen kullanılmasa dahi mali desteğin sağlanmaya devam edebilmesi için finansman koşullarının değiştirilmesi konusunda Almanya hükümeti ve Avrupa Birliği ile görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

Thyssenkrupp Finans Direktörü Axel Hamann, “Avrupa Komisyonunun yürürlükteki finansman kurallarında planlanan değişikliği onaylamasından ve söz konusu değişikliklerin AB devlet yardımı mevzuatına tamamen uygun olduğunu teyit etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz,” dedi. Hamann, bu onayın Almanya federal hükümetinin değişikliği uygulamasına ve ardından finansman kararlarını buna göre düzenlemesine imkân tanıdığını ekledi. Ayrıca revize edilen finansman kurallarının bu düzenlemelerin ardından yürürlüğe gireceği de bildirildi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ThyssenKrupp 

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