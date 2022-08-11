ThyssenKrupp’un net kârı üçüncü çeyrekte düştü, 2021-22 mali yılı için satış beklentisi yükseldi

Perşembe, 11 Ağustos 2022 10:38:04 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi ThyssenKrupp, 2021-22 mali yılının 30 Haziran’da sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ThyssenKrupp bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 125 milyon € net kâra kıyasla 76 milyon € net kâr açıkladı ve şirketin satış geliri bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %26,4 artışla 11 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, ThyssenKrupp’un düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 266 milyon €’dan 721 milyon € seviyesine yükseldiği belirtildi.

Üçüncü çeyrekte, şirketin çelik birimi arz sıkıntısı ve buna bağlı olarak özellikle otomotiv sektöründen gelen zayıf talepten bir kez daha olumsuz etkilendi. Çelik birimindeki sipariş alımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25 artışla 3,1 milyar €’ya, satışları ise yıllık %47 artışla 3,6 milyar €’ya yükseldi. Hammadde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışa rağmen, çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı bir önceki yıllın aynı üçüncü çeyreğinde kaydedilen 19 milyon €’ya kıyasla önemli ölçüde artarak 376 milyon €’ya ulaştı. Bu artış, devam eden yeniden yapılandırma programı ve Çelik Stratejisi 20-30’a bağlı olarak uygulanan performans önlemleri sayesinde gerçekleşti.

2021-22 mali yıllının tamamında şirket satışlarının önemli ölçüde artmasını bekliyor. Thyssenkrupp düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının ise bir önceki mali yılda kaydedilen 796 milyon €’ya kıyasla 2 milyar € seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.