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Thyssenkrupp’ın net zararı ikinci çeyrekte azaldı

Perşembe, 16 Mayıs 2024 14:15:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp, 2023-24 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 203 milyon €’ya kıyasla 72 milyon € seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %10,3 düşüşle 9,1 milyar € seviyesine indi. Öte yandan ThyssenKrupp’ın AVFÖK’ü, bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %16 düşüşle 361 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik siparişleri, 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 10,2 milyar €’ya kıyasla 8,6 milyar € seviyesine gerilerken satışları da çoğunlukla Materials Services biriminde fiyat ve talep kaynaklı yaşanan düşüşlerin etkisiyle yıllık %9,9 azalarak 9,1 milyar € seviyesinde yer aldı.

Thyssenkrupp, jeopolitik ve ticari gerginliklerin neden olduğu zorlu piyasa koşullarının 2023-24 mali yılına yönelik beklentilerini etkilediğini ifade etti. Bu nedenle şirket, hammadde ve enerji fiyatlarının daha da dalgalanmasıyla satışları ve kazancında aynı dalgalanmanın yaşanmasını bekliyor. Bununla birlikte Materials Services biriminde satış tonajlarının ve fiyatlarının azalması sebebiyle mali yılın tamamında satış gelirlerinin bir önceki mali yılda kaydedilen seviyenin altına ineceğini öngörüyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Mali Sonuçlar ThyssenKrupp 

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