Thyssenkrupp 2022-23 mali yılında net zarar kaydetti, 2023-24 mali yılında net kâr bekliyor

Perşembe, 23 Kasım 2023 14:22:33 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp 30 Eylül tarihinde sona eren 2022-23 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Thyssenkrupp bir önceki mali yılda kaydedilen 1,2 milyar € net kâra kıyasla 2 milyar € net zarar elde ederken, şirketin satış geliri yıllık %8,7 düşüşle 37,5 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte thyssenkrupp’un düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının bir önceki mali yılda kaydedilen 2,1 milyar €’dan 703 milyon € seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu yılda şirketin çelik birimindeki sipariş alımı otomotiv ve inşaat sektörlerinden gelen talebin artmasıyla bir önceki yıl kaydedilen 11,8 milyar €’ya kıyasla 12,2 milyar € seviyesinde yer aldı. Sevkiyat tonajları yıllık bazda sabit kalırken, birimin satış geliri spot piyasadaki fiyatların gerilemesiyle yıllık %6 düşüşle 12,4 milyar € seviyesinde kaydedildi. Çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı geçtiğimiz yıl kaydedilen rekor seviye 1,2 milyar €’dan 320 milyon €’ya geriledi. Yüksek hammadde ve enerji maliyetleri özellikle yılın ilk yarısında şirketin gelirini olumsuz etkiledi.

Jeopolitik ve ticari sıkıntılar, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının hâkim olduğu zorlu piyasa ortamında thyssenkrupp, 2023-24 mali yılındaki makroekonomik gelişmenin zorlu geçmesini bekliyor. Ayrıca hammadde ve enerji fiyatlarında görülmesi beklenen dalgalanma satışlar ve gelirin de dalgalanmasına neden olabilir. Şirket 2023-24 mali yılında net kârının düşük ile orta üç haneli milyon euro aralığında olumlu bir seviyeye çıkmasını bekliyor.