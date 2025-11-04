 |  Giriş 
Thyssenkrupp Steel WV Stahl’dan çekildi, Thyssenkrupp AG'nin kararı henüz kesinleşmedi

Salı, 04 Kasım 2025 16:45:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Pioneer’de çıkan bir habere göre Almanya’da bulunan en büyük üretici Thyssenkrupp Steel’in 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Alman Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) üyeliğini resmen sonlandırması Almanya çelik sektöründe büyük bir sarsıntıya yol açtı. Söz konusu karar, yalnızca finansal sıkıntıları değil aynı zamanda şirketin devam eden yeniden yapılanma sürecinde personel ve finansal kaynaklarını daha verimli kullanmaya çalışması nedeniyle stratejik bir yeniden ayarlama çabasını da yansıtıyor.

Kaynaklar, şirketin federasyondan Hint yatırımcı Jindal ile yaptığı görüşmeler sırasında çekilmesinin bir tesadüf olmadığını düşünüyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Thyssenkrupp AG, Jindal Steel International ile çelik üretim birimi Thyssenkrupp Steel’in olası satışı konusunda müzakereler yürütüyor.

Bu hamle, Almanya çelik sektörünün artan enerji maliyetleri, sektördeki rekabet ve hükümet teşviğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle artan ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. En büyük üyesinin kaybı, WV Stahl’ın sektörün birleşik siyasi sesi olma konumuna ağır bir darbe vurdu.

Thyssenkrupp’un kararı, Almanya’nın zor günler geçiren çelik sektöründeki büyüyen bölünmeleri gözler önüne seriyor. İş Konseyi Başkanı Tekin Nasikkol, mevcut piyasa koşullarını “felaket” olarak nitelendirdi.

Thyssenkrupp’a göre bu karar “sektör genelindeki iş birliğinden vazgeçtikleri anlamına gelmiyor”. Şirket, WV Stahl’ın ticaretin korunması, enerji fiyatlandırması ve temiz çelik geliştirme konusundaki görüşlerini desteklemeye devam ettiğini ifade etti. Ayrıca ana şirketi Thyssenkrupp AG’nin de federasyondan ayrılıp ayrılmayacağını değerlendirdiği bildirildi.


